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スワドルアップ オールシーズン ステージ2 Mサイズ
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￥1960税込
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商品の詳細
ステージ2腕が取り外せるタイプです。
Mサイズ(6kg-8.5kg)
新品未使用 箱付き
自宅保管に理解がある方ご購入ください。
Lovetodreamおくるみ
商品の説明
スワドルアップ(swaddle up) 奇跡のおくるみ ステージ2 トランジションバッグ ライト 寝返り後 春夏秋用 24~27℃向け 【日本正規輸入品】 乳児 赤ちゃん スリーパー ベビーグッズ 出産祝い モロー反射 夜泣き対策 (グレー you are my, Mサイズ)
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