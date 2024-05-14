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スワドルアップ　オールシーズン　ステージ2 Mサイズ

Tshape

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スワドルアップ　オールシーズン　ステージ2 Mサイズ
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商品の詳細

奇跡のおくるみ

ステージ2腕が取り外せるタイプです。
Mサイズ(6kg-8.5kg)
新品未使用　箱付き

自宅保管に理解がある方ご購入ください。

Lovetodreamおくるみ

商品の説明

スワドルアップ　オールシーズン　ステージ2 Mサイズ
スワドルアップ(swaddle up) 奇跡のおくるみ ステージ2 トランジションバッグ ライト 寝返り後 春夏秋用 24~27℃向け 【日本正規輸入品】 乳児 赤ちゃん スリーパー ベビーグッズ 出産祝い モロー反射 夜泣き対策 (グレー you are my, Mサイズ)

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【スワドルアップ Swaddle Up】 トランジションバッグ（旧50/50）（オールシーズン用/寝返り）赤ちゃんの夜泣き対策に奇跡のおくるみ［日本正規輸入品］出産準備・出産祝い・ベビーグッズ・ネントレ (グレー, Lサイズ)

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