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【美品】OAT Children 6-12 ロンパース
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￥2160税込
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商品の詳細
OATSprinkleChunkyKnitPlaysuit6-12m
3回ほど着用しました。
やや大きめのつくりです。
サイズアウトしたのでお譲りします。
国内のセレクトショップにて購入。
元値9800円
※海外製品のため日本での検品基準と異なります。縫製が甘かったり、小傷や汚れなどがある場合がありますが、海外輸入品であることをご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。
Quincymae
ASHgeneration
gangofkinds
bambolina
studiobohemeparis
ziggylou
OATchildren
EARTH
er.vira
FUB
twincollective
GROWN
grown
organiczoo
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やや大きめのつくりです。
サイズアウトしたのでお譲りします。
国内のセレクトショップにて購入。
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※海外製品のため日本での検品基準と異なります。縫製が甘かったり、小傷や汚れなどがある場合がありますが、海外輸入品であることをご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。
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商品の説明
OAT children ワイドリブロンパース 6～12M www.krzysztofbialy.com
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