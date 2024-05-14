ミキハウス　ロンT サロペット

商品の詳細

★お値下げしました！

ミキハウスのロンTとサロペットのセットです。



いただいたのですが気づいたらサイズアウトしていました…。



新品未着用、タグ付きですが、自宅保管による折りシワがあります。



小さく畳んで発送いたします。

よろしくお願いいたします。



柄・デザイン···アニマル



カラー···イエロー