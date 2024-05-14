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ミキハウス　ロンT サロペット

ミキハウス

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ミキハウス　ロンT サロペット
ミキハウス　ロンT サロペット
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商品の詳細

★お値下げしました！
ミキハウスのロンTとサロペットのセットです。

いただいたのですが気づいたらサイズアウトしていました…。

新品未着用、タグ付きですが、自宅保管による折りシワがあります。

小さく畳んで発送いたします。
よろしくお願いいたします。

柄・デザイン···アニマル

カラー···イエロー

商品の説明

ミキハウス　ロンT サロペット
未使用！ミキハウス　長袖　Tシャツ　ロンT サロペット　オーバーオール　靴下 | フリマアプリ ラクマ

ミキハウス　ロンT サロペット
未使用！ミキハウス　長袖　Tシャツ　ロンT サロペット　オーバーオール　靴下

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未使用！ミキハウス　長袖　Tシャツ　ロンT サロペット　オーバーオール　靴下

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未使用！ミキハウス　長袖　Tシャツ　ロンT サロペット　オーバーオール　靴下

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