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ミキハウス ロンT サロペット
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￥1887税込
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商品の詳細
ミキハウスのロンTとサロペットのセットです。
いただいたのですが気づいたらサイズアウトしていました…。
新品未着用、タグ付きですが、自宅保管による折りシワがあります。
小さく畳んで発送いたします。
よろしくお願いいたします。
柄・デザイン···アニマル
カラー···イエロー
商品の説明
未使用！ミキハウス 長袖 Tシャツ ロンT サロペット オーバーオール 靴下 | フリマアプリ ラクマ
未使用！ミキハウス 長袖 Tシャツ ロンT サロペット オーバーオール 靴下
未使用！ミキハウス 長袖 Tシャツ ロンT サロペット オーバーオール 靴下
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