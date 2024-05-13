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【新品】早いもの勝ち！ ファミリア デニムバッグ 2014年発売
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￥7497税込
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商品の詳細
2014年に発売された新品、未使用のデニムバッグです。
今では手に入らない貴重なお品です。
デニムバッグ/587501
【実寸(cm)】横42×高さ31
【色】ネイビー
【デザイン】内ポケット1個あり
#ファミリア
#デニムバッグ
#新品
カラー···ブルー
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···コットン
バッグサイズ···A4サイズ収納可
季節感···春、夏、秋、冬
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デニムバッグ/587501
【実寸(cm)】横42×高さ31
【色】ネイビー
【デザイン】内ポケット1個あり
#ファミリア
#デニムバッグ
#新品
カラー···ブルー
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···コットン
バッグサイズ···A4サイズ収納可
季節感···春、夏、秋、冬
商品の説明
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