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アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着ヴィンテージ
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商品の詳細
昔アメリカで購入したバービーのライフベストです。未使用てすが飾っておいたものなので多少の汚れ、傷があります。サイズチャイルドで30ー50lbsとなっていて体重14〜23キロ対応てす。胸周りは51〜65センチ対応となっています。2歳から3歳くらいでしょうか？とても可愛いです。自宅長期保管品です。ヴィンテージにご理解いただける方に。
商品の説明
アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着ヴィンテージ | フリマアプリ ラクマ
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