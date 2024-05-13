  • アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着ヴィンテージ
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アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着ヴィンテージ

バービー

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アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着ヴィンテージ
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商品の詳細

昔アメリカで購入したバービーのライフベストです。未使用てすが飾っておいたものなので多少の汚れ、傷があります。サイズチャイルドで30ー50lbsとなっていて体重14〜23キロ対応てす。胸周りは51〜65センチ対応となっています。2歳から3歳くらいでしょうか？とても可愛いです。自宅長期保管品です。ヴィンテージにご理解いただける方に。

商品の説明

アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着ヴィンテージ | フリマアプリ ラクマ
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アメリカ購入バービーのライフベスト未使用2006年チャチャ水着 ...
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