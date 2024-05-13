アメリカ購入オシュコシュ18Mオーバーオールヴィンテージ ケイキィーUSA

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オシュコシュ

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商品の詳細

アメリカで購入したオシュコシュのショートオーバーオールになります。サイズ18ヶ月。着丈約49〜肩で調節可能。股下約８センチくらい、ウエスト約27くらい。古着にご理解いただける方に。

商品の説明

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