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アメリカ購入オシュコシュ18Mオーバーオールヴィンテージ ケイキィーUSA
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￥2652税込
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商品の詳細
アメリカで購入したオシュコシュのショートオーバーオールになります。サイズ18ヶ月。着丈約49〜肩で調節可能。股下約８センチくらい、ウエスト約27くらい。古着にご理解いただける方に。
商品の説明
アメリカ購入オシュコシュ18Mオーバーオール古着ヴィンテージ ケイキィーUSA
アメリカ購入オシュコシュ18Mオーバーオール古着ヴィンテージ ケイキィーUSA | フリマアプリ ラクマ
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