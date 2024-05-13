未使用　familiar ファミリア　ポンチョ　60 70 80 90

商品の詳細

★即購入可★プロフ一読お願い致します



ファミリアの薄く綿が入ったポンチョです。

サイズは60-90頃まで着られます。

グレーの生地とくるみボタンがおしゃれで、普段着からフォーマルまで使えると思います(^^)



着る機会がなく、試着程度で自宅保管していました。

着てくださる方、よろしくお願いします。



⚫︎圧縮して発送する可能性があります

⚫︎中古品、たたみじわ等ご理解いただける方、よろしくお願い致します。

⚫︎自宅保管（ペット無し、タバコ無し）



カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···コットン、ポリエステル