- 当日発送
- 送料無料
未使用 familiar ファミリア ポンチョ 60 70 80 90
- 販売価格 ：
-
￥1511税込
- 獲得ポイント ：
- 78ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ファミリアの薄く綿が入ったポンチョです。
サイズは60-90頃まで着られます。
グレーの生地とくるみボタンがおしゃれで、普段着からフォーマルまで使えると思います(^^)
着る機会がなく、試着程度で自宅保管していました。
着てくださる方、よろしくお願いします。
⚫︎圧縮して発送する可能性があります
⚫︎中古品、たたみじわ等ご理解いただける方、よろしくお願い致します。
⚫︎自宅保管（ペット無し、タバコ無し）
カラー···グレー
柄・デザイン···無地
素材···コットン、ポリエステル
商品の説明
familiar - 未使用に近い♡familiar 60 70 80 90 UV ケープ ポンチョの ...
【未使用】ファミリア ケープ ポンチョ サイズ60〜90 | フリマアプリ ラクマ
familiar - 未使用に近い♡familiar 60 70 80 90 UV ケープ ポンチョの ...
未使用 familiar ファミリア ポンチョ 60 70 80 90 新製品情報も満載 ...
限定特価】 ファミリア ポンチョ ケープ 60〜90 kids-nurie.com
2023年最新】ファミリア ポンチョの人気アイテム - メルカリ
美品】familiar ファミリア ダウンケープ ポンチョ アウター コート ...
【未使用】ファミリア ケープ ポンチョ サイズ60〜90
ファミリア ケープ ポンチョ 60〜90 アイボリー ホワイト - 通販 ...
レア希少 familiar ファミリアチェック リバーシブル ポンチョケープ ...
familiar ファミリア ポンチョ 60 70 80 90 - メルカリ
2022新発 ファミリア ケープ 60 70 80 90 kids-nurie.com
ファミリア ケープ ポンチョ 60〜90 アイボリー ホワイト - 通販 ...
美品】familiar ファミリア ダウンケープ ポンチョ アウター コート ...
ベビー・キッズ・ベビー服(男女兼用) ~95cm・アウターのデイリーランキング
-
-
1
日本育児 とおせんぼXL つっぱり
その他
￥2,450
-
2
新品未使用 ミキハウス ロンパース
ロンパース
￥3,199
-
3
ホットビスケッツ ツーウェイオール
トップス
￥1,638
-
-
6
peekaboo 新生児ロンパース
ロンパース
￥1,960
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
その他
￥3,572
-
マウンテンパーカー
￥1,360
-
その他
￥2,898
-
リュック/バックパック
￥15,840
-
ワークパンツ/カーゴパンツ
￥1,800
-