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未使用　familiar ファミリア　ポンチョ　60 70 80 90

ファミリア

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未使用　familiar ファミリア　ポンチョ　60 70 80 90
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

★即購入可★プロフ一読お願い致します

ファミリアの薄く綿が入ったポンチョです。
サイズは60-90頃まで着られます。
グレーの生地とくるみボタンがおしゃれで、普段着からフォーマルまで使えると思います(^^)

着る機会がなく、試着程度で自宅保管していました。
着てくださる方、よろしくお願いします。

⚫︎圧縮して発送する可能性があります
⚫︎中古品、たたみじわ等ご理解いただける方、よろしくお願い致します。
⚫︎自宅保管（ペット無し、タバコ無し）

カラー···グレー
柄・デザイン···無地
素材···コットン、ポリエステル

商品の説明

未使用　familiar ファミリア　ポンチョ　60 70 80 90
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