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REPOSE AMS スウェット 2y
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商品の詳細
REPOSEAMSスウェット
2022年10月にセレクトショップにて購入しました。新品、未使用、タグ付きです。
キヌ＆コッタ１０周年を記念してコラボレーションした限定アイテムです。
薄手のスウェットなのでこれからの時期着ていただけます。
サイズ：2y92cm
平置き実寸
身幅38cm着丈44.5cm袖丈21cm
素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい
海外子供服
2022年10月にセレクトショップにて購入しました。新品、未使用、タグ付きです。
キヌ＆コッタ１０周年を記念してコラボレーションした限定アイテムです。
薄手のスウェットなのでこれからの時期着ていただけます。
サイズ：2y92cm
平置き実寸
身幅38cm着丈44.5cm袖丈21cm
素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい
海外子供服
商品の説明
1st drop]REPOSE AMS / 16. crewneck sweater / iron grey | Size,1-2Y ...
1st drop]REPOSE AMS / 16. crewneck sweater / dusk blue | Size,1-2Y ...
1st drop]REPOSE AMS / 20. ruffle sweater / washed honey | Size,1 ...
1st drop]REPOSE AMS / 14. comfy sweater / dark evening blue | Size ...
1st drop]REPOSE AMS / 16. crewneck sweater / glory orange | Size,1 ...
Repose AMS キッズ｜ベージュ クルーネック スウェットシャツ | SSENSE ...
Repose AMS Sweater Classic warm hazel Brown
Repose AMS キッズ｜ブルー クラシック スウェットシャツ | SSENSE 日本
repose ams スウェット トレーナー 2y リポーズ
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repose ams スウェット トレーナー 2y リポーズ
こども ビームス - ra176) repose ams スウェット repose.amsの通販 by ...
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