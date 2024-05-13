REPOSE AMS スウェット 2y

商品の詳細

REPOSEAMSスウェット



2022年10月にセレクトショップにて購入しました。新品、未使用、タグ付きです。



キヌ＆コッタ１０周年を記念してコラボレーションした限定アイテムです。

薄手のスウェットなのでこれからの時期着ていただけます。



サイズ：2y92cm

平置き実寸

身幅38cm着丈44.5cm袖丈21cm

素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい



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