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REPOSE AMS スウェット 2y

こどもビームス

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REPOSE AMS スウェット 2y
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商品の詳細

REPOSEAMSスウェット

2022年10月にセレクトショップにて購入しました。新品、未使用、タグ付きです。

キヌ＆コッタ１０周年を記念してコラボレーションした限定アイテムです。
薄手のスウェットなのでこれからの時期着ていただけます。

サイズ：2y92cm
平置き実寸
身幅38cm着丈44.5cm袖丈21cm
素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい

海外子供服

商品の説明

REPOSE AMS スウェット 2y
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