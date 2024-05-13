utatane　被布　3歳

商品の詳細

■室内で1時間足らず着たのみ

■しつけ糸も外していません

■レンタルでも27,999円のお品です

■シンプルでとても可愛く、

写真館でも目立っていました

■3歳98cmの息子に着せましたが、

女の子でも可愛く着ていただけると思います



＊サイズ等の詳細は

画像をご確認お願いします＊





ベージュ おしゃれ 被布 七五三 ベレー帽 シンプル 男の子 草履 utatane