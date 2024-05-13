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utatane 被布 3歳
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商品の詳細
■室内で1時間足らず着たのみ
■しつけ糸も外していません
■レンタルでも27,999円のお品です
■シンプルでとても可愛く、
写真館でも目立っていました
■3歳98cmの息子に着せましたが、
女の子でも可愛く着ていただけると思います
＊サイズ等の詳細は
画像をご確認お願いします＊
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商品の説明
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utatane 女児3歳七五三 着物 被布セット | labiela.com
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