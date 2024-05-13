  • utatane　被布　3歳
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utatane　被布　3歳

ウタタネ

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utatane　被布　3歳
utatane　被布　3歳
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商品の詳細

■室内で1時間足らず着たのみ
■しつけ糸も外していません
■レンタルでも27,999円のお品です
■シンプルでとても可愛く、
　写真館でも目立っていました
■3歳98cmの息子に着せましたが、
　女の子でも可愛く着ていただけると思います

＊サイズ等の詳細は
　　　画像をご確認お願いします＊


ベージュ　おしゃれ　被布　七五三　ベレー帽　シンプル　男の子　草履　utatane

商品の説明

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