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【値下げ】ファミリア ポンチョ ケープ ブルー
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商品の詳細
ファミリアのポンチョ
カラー···ブルー
サイズ60〜90（新生児から2歳頃まで)
帽子は取り外しでき、袖口にボタンもついてますので、お袖にもなります。
一度も着用せずに保管してありました。
自宅保管ですのでご理解いただける方ご購入よろしくお願いいたします。
カラー···ブルー
サイズ60〜90（新生児から2歳頃まで)
帽子は取り外しでき、袖口にボタンもついてますので、お袖にもなります。
一度も着用せずに保管してありました。
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商品の説明
ファミリアfamiliarスカイブルーの冬用ケープポンチョお出かけ用コート
お買い得モデル ファミリア ポンチョ ケープ ブルー kids-nurie.com
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