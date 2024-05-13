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munchkin マンチキン　電動ベビースウィング(電動バウンサー)

マンチキン

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munchkin マンチキン　電動ベビースウィング(電動バウンサー)
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

商品名
munchkinマンチキン　電動ベビースウィング

2022年9月頃に開封しましたが
使用する機会があまりなかった為、出品致します。

家族に喫煙者、ペットはおりません。
傷や目立った汚れはありませんが、中古品になりますので気になる方はご購入をお控え下さい。

説明書、リモコンあります。
リモコンは一度も使用しておりません。
専用のダンボールはない為、簡易包装にて発送します。
ご了承下さいませ。

対象年齢···0ヶ月〜
柄・デザイン···無地
性別···男女兼用

#ダッドウェイ
#バウンサー
#電動バウンサー

商品の説明

munchkin マンチキン　電動ベビースウィング(電動バウンサー)
munchkin マンチキン 電動ベビースウィング TYMU21330 白

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マンチキン 電動ベビースウィング munchkin Baby Swing FTMU21330-plywood

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電動ベビースウィング

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