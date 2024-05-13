munchkin マンチキン　電動ベビースウィング(電動バウンサー)

商品の詳細

商品名

munchkinマンチキン 電動ベビースウィング



2022年9月頃に開封しましたが

使用する機会があまりなかった為、出品致します。



家族に喫煙者、ペットはおりません。

傷や目立った汚れはありませんが、中古品になりますので気になる方はご購入をお控え下さい。



説明書、リモコンあります。

リモコンは一度も使用しておりません。

専用のダンボールはない為、簡易包装にて発送します。

ご了承下さいませ。



対象年齢···0ヶ月〜

柄・デザイン···無地

性別···男女兼用



#ダッドウェイ

#バウンサー

#電動バウンサー