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munchkin マンチキン 電動ベビースウィング(電動バウンサー)
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￥5520税込
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商品の詳細
munchkinマンチキン 電動ベビースウィング
2022年9月頃に開封しましたが
使用する機会があまりなかった為、出品致します。
家族に喫煙者、ペットはおりません。
傷や目立った汚れはありませんが、中古品になりますので気になる方はご購入をお控え下さい。
説明書、リモコンあります。
リモコンは一度も使用しておりません。
専用のダンボールはない為、簡易包装にて発送します。
ご了承下さいませ。
対象年齢···0ヶ月〜
柄・デザイン···無地
性別···男女兼用
#ダッドウェイ
#バウンサー
#電動バウンサー
商品の説明
munchkin マンチキン 電動ベビースウィング TYMU21330 白
マンチキン 電動ベビースウィング munchkin Baby Swing FTMU21330-plywood
マンチキン 電動ベビースウィング munchkin Baby Swing FTMU21330-plywood
電動ベビースウィング
マンチキン 電動ベビースウィング munchkin Baby Swing FTMU21330-plywood
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