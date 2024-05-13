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新品未使用！ミキハウス ロゴカバーオール 定番カラー赤×紺 90cm ロンパース

ミキハウス

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新品未使用！ミキハウス ロゴカバーオール 定番カラー赤×紺 90cm ロンパース
新品未使用！ミキハウス ロゴカバーオール 定番カラー赤×紺 90cm ロンパース
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます！

いただき物のミキハウスのロンパースになります！
季節とサイズの関係で着る機会がなく
タンスにしまっていたため出品します！

新品未使用なので、汚れ等ございません。
試着もしておりませんのでご安心ください！
※神経質な方はご遠慮下さい。

サイズ合う方、欲しい方いらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします！

早い者勝ちですので是非^^


#mikihouse
#ミキハウス
#カバーオール
#ロンパース

柄・デザイン···無地

カラー···レッド

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の説明

【 ミキハウス 】 カバーオール ロンパース ロゴ 長袖 男の子 女の子 ベビー 赤ちゃん ベビー服 子供服 10-1201-386 80cm 赤×紺
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【 ミキハウス 】 カバーオール ロンパース ロゴ 長袖 男の子 女の子 ベビー 赤ちゃん ベビー服 子供服 10-1201-386 90cm 紺
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バックロゴツーウェイオール
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