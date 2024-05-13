新品未使用！ミキハウス ロゴカバーオール 定番カラー赤×紺 90cm ロンパース

利用可

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在庫あり

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます！



いただき物のミキハウスのロンパースになります！

季節とサイズの関係で着る機会がなく

タンスにしまっていたため出品します！



新品未使用なので、汚れ等ございません。

試着もしておりませんのでご安心ください！

※神経質な方はご遠慮下さい。



サイズ合う方、欲しい方いらっしゃいましたら

よろしくお願いいたします！



早い者勝ちですので是非^^





#mikihouse

#ミキハウス

#カバーオール

#ロンパース



柄・デザイン···無地



カラー···レッド



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）