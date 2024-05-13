ノースフェイス マウンテンパーカー迷彩 80

商品の詳細

THENORTHFACEノースフェイス



キッズベビーマウンテンパーカーアウター

ウインドブレーカーナイロンジャケット

カモフラージュカモフラ柄迷彩

80サイズ



THENORTHFACE直営店にて購入

2シーズン使用



腰の両サイドもゴムで調節可能

フード取り外し可能



男の子も女の子も可愛く着こなせます⭐︎

全体的に状態良く綺麗かと思います。



子供が着用したused品ご理解のほど

ご購入宜しくお願い致します。



柄・デザイン···カモフラージュ