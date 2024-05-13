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カンガルル 転落防止 バンパーガード【100cm】グレー
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￥2886税込
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商品の詳細
【カンガルル】メモリーフォームバンパーガード
【100cm】
・カバーの色：グレー
・価格12,000(円)で新品を購入しました
・1週間ほど使用し、その後はクローゼットで清潔に保管していました。
・カバー取り外し・洗濯可能
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商品の説明
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