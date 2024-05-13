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ファミリア 880815 トートバッグ 魔女の宅急便#1

Cspoon

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ファミリア 880815 トートバッグ 魔女の宅急便#1
ファミリア 880815 トートバッグ 魔女の宅急便#1
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新品　未使用品
ファミリア
デニムバッグ
ジブリコラボ魔女の宅急便
※折り畳んでの配送になります
商品情報商品番号880815素材表　本体　綿100%
皮革部　　合成皮革
裏　　　　綿100%
原産国日本製
【商品情報】
■サイズ
たて約32cm×よこ約43cm
状態はきれいです。
ご理解いただける方にお譲りします。
即購入OK！よろしくお願いします

商品の説明

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