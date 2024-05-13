ファミリア 880815 トートバッグ 魔女の宅急便#1

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新品 未使用品

ファミリア

デニムバッグ

ジブリコラボ魔女の宅急便

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商品情報商品番号880815素材表 本体 綿100%

皮革部 合成皮革

裏 綿100%

原産国日本製

【商品情報】

■サイズ

たて約32cm×よこ約43cm

状態はきれいです。

ご理解いただける方にお譲りします。

即購入OK！よろしくお願いします