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ファミリア 880815 トートバッグ 魔女の宅急便#1
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￥2345税込
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新品 未使用品
ファミリア
デニムバッグ
ジブリコラボ魔女の宅急便
※折り畳んでの配送になります
商品情報商品番号880815素材表 本体 綿100%
皮革部 合成皮革
裏 綿100%
原産国日本製
【商品情報】
■サイズ
たて約32cm×よこ約43cm
状態はきれいです。
ご理解いただける方にお譲りします。
即購入OK！よろしくお願いします
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デニムバッグ
ジブリコラボ魔女の宅急便
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商品情報商品番号880815素材表 本体 綿100%
皮革部 合成皮革
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原産国日本製
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商品の説明
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