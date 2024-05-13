Patagonia パタゴニア　ベビー　ダウンジャケット　6-12M

商品の詳細

サイズ6-12m。

子供2人がワンシーズンずつ着用しています。

他の上着と併用していたこともあり、状態は良いです。

目立つような汚れはなく綺麗だと思いますが、あくまでも子供が着用した中古品になりますので、小さな見落とし等あるかもしれません。ご了承ください。

記名なし。



サイズ的には80サイズくらいだと思います。



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