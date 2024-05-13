ノースフェイス カバーオール

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商品の詳細

【商品の説明】
ブランド・メーカー：ノースフェイス
サイズ：F(80～90センチ)
素材：ポリエステル100%

【商品の状態】
使用感は多少あります。
しみや破れは見た感じありませんが、
子供が着ていたものなので、ご理解いただける方。
左足のボタンが1つ紛失しております。(画像3枚目)

フリース生地です。防寒着としてベビーカーに乗せるときも便利だと思います。

色→ブルー✕ピンクに近い？赤。

ノークレームノーリターンでお願いします。

商品の説明

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