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ノースフェイス カバーオール
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商品の詳細
ブランド・メーカー：ノースフェイス
サイズ：F(80～90センチ)
素材：ポリエステル100%
【商品の状態】
使用感は多少あります。
しみや破れは見た感じありませんが、
子供が着ていたものなので、ご理解いただける方。
左足のボタンが1つ紛失しております。(画像3枚目)
フリース生地です。防寒着としてベビーカーに乗せるときも便利だと思います。
色→ブルー✕ピンクに近い？赤。
ノークレームノーリターンでお願いします。
商品の説明
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