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グッチ キッズベビー服オーバーオールGUC-003 【秋冬爆絶特価★SALE！】
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￥2808税込
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商品の詳細
サイズ：着丈63cm 肩幅21cm 身幅27cm 袖幅27cm
服サイズ：70cm
※商品にサイズ表記がないため、あくまで目安になりますので、寸法確認必須。
適合年齢：9か月～12か月
※人によって異なりますので、目安になりますのでサイズ確認必須
在庫：１着
未使用商品
イタリア高級ブランドセレクトショップ Labambino出展品
直接イタリアに買付商品
34000円→17000円の大特価！！
商品の説明
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