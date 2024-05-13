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グッチ　キッズベビー服オーバーオールGUC-003 【秋冬爆絶特価★SALE！】

グッチ

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商品の詳細

色：アイボリー

サイズ：着丈63cm　肩幅21cm　身幅27cm　袖幅27cm

服サイズ：70cm
※商品にサイズ表記がないため、あくまで目安になりますので、寸法確認必須。

適合年齢：9か月～12か月
　　　　※人によって異なりますので、目安になりますのでサイズ確認必須

在庫：１着

未使用商品

イタリア高級ブランドセレクトショップ　Labambino出展品

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商品の説明

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