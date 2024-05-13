グッチ　キッズベビー服オーバーオールGUC-003 【秋冬爆絶特価★SALE！】

商品の詳細

色：アイボリー



サイズ：着丈63cm 肩幅21cm 身幅27cm 袖幅27cm



服サイズ：70cm

※商品にサイズ表記がないため、あくまで目安になりますので、寸法確認必須。



適合年齢：9か月～12か月

※人によって異なりますので、目安になりますのでサイズ確認必須



在庫：１着



未使用商品



イタリア高級ブランドセレクトショップ Labambino出展品



直接イタリアに買付商品



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