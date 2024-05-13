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BOBO CHOSES さんかくニット
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商品の詳細
こちら着用は2回程度でしたがニットの為袖に毛羽立ち等ございますので画像にてご確認宜しくお願いします^_^
とても人気のあったとても可愛いニットです♡
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商品の説明
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