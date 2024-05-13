Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳

商品の詳細

サイズ:24m

カラー:オリーブ色

(Marsouサイトの表記とは異なるかもしれません。)





marsouサイトより個人輸入で購入、届いた頃にはサイズアウトしてしまい、2回程度短時間の着用のみです。



ベビー用オーガニック洗剤でホームクリーニング済みです。



ベビーのお出かけ着、記念日撮影用にぴったりの素敵なデザインです。



柔らかなオリーブグリーンなので、性別関係なく着られるかと思います。