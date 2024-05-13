  • Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳
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Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳
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Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳

Yspoon

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Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳
Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳
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商品の詳細

サイズ:24m
カラー:オリーブ色
(Marsouサイトの表記とは異なるかもしれません。)


marsouサイトより個人輸入で購入、届いた頃にはサイズアウトしてしまい、2回程度短時間の着用のみです。

ベビー用オーガニック洗剤でホームクリーニング済みです。

ベビーのお出かけ着、記念日撮影用にぴったりの素敵なデザインです。

柔らかなオリーブグリーンなので、性別関係なく着られるかと思います。

商品の説明

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