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Marsou マルソー ロンパース 24m 2y 2歳
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￥1760税込
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商品の詳細
サイズ:24m
カラー:オリーブ色
(Marsouサイトの表記とは異なるかもしれません。)
marsouサイトより個人輸入で購入、届いた頃にはサイズアウトしてしまい、2回程度短時間の着用のみです。
ベビー用オーガニック洗剤でホームクリーニング済みです。
ベビーのお出かけ着、記念日撮影用にぴったりの素敵なデザインです。
柔らかなオリーブグリーンなので、性別関係なく着られるかと思います。
カラー:オリーブ色
(Marsouサイトの表記とは異なるかもしれません。)
marsouサイトより個人輸入で購入、届いた頃にはサイズアウトしてしまい、2回程度短時間の着用のみです。
ベビー用オーガニック洗剤でホームクリーニング済みです。
ベビーのお出かけ着、記念日撮影用にぴったりの素敵なデザインです。
柔らかなオリーブグリーンなので、性別関係なく着られるかと思います。
商品の説明
last1 /24m】OURSIN ROMPER / marsou | MicoDonum
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【last1 /24m】OURSIN ROMPER / marsou | MicoDonum powered by BASE
marsou / OURSIN_Ecru Crochet(1y,2y) | Jane collection
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MARSOU/マルソー】NACRE 別注ロンパース baby-kids(70-110 ...
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