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Familiar カスタマイズデニムバック

ファミリア

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商品の詳細

familiarのA4サイズ入ります。
たて約24cm×よこ約32cm×底マチ10cm

数ヶ月通勤時にサブバックとして使用しておりましたが目立った汚れはないとおもいますが、
気になる方は購入をご遠慮ください。
取手とそこの色は水色です。

商品の説明

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