☆オシュコシュ☆ohskosh オーバーオール　vintage

商品の詳細

水色がとても綺麗なオシュコシュのオーバーオールです。



5枚目の画像に裏側に付いた汚れを載せてあります。

もちろん表側からは見えません。



vintageの良さをわかってもらえる方に購入していただきたいと思っています。

汚れなどは画像にしていますが、こちらが気づかない汚れやキズもあるかもしれません。

ご理解いただけると嬉しいです。

※完璧な商品を購入したい方はvintageはおすすめしません。



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カラー···ブルー

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

素材···コーデュロイ

季節感···秋、冬