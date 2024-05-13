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☆オシュコシュ☆ohskosh オーバーオール vintage
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￥1912税込
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商品の詳細
水色がとても綺麗なオシュコシュのオーバーオールです。
5枚目の画像に裏側に付いた汚れを載せてあります。
もちろん表側からは見えません。
vintageの良さをわかってもらえる方に購入していただきたいと思っています。
汚れなどは画像にしていますが、こちらが気づかない汚れやキズもあるかもしれません。
ご理解いただけると嬉しいです。
※完璧な商品を購入したい方はvintageはおすすめしません。
#アメキャラ
#ヴィンテージ
#ビンテージ
#キッズ古着
#usa古着
#アメリカ古着
#キッズビンテージ
#アメリカUSED
#vintageoshkosh
#オシュコシュ
#オシュコシュビゴッシュ
#madeinusa
#キッズヴィンテージ
#kidsvintage
#vintage
#古着
#オーバーオール
カラー···ブルー
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···コーデュロイ
季節感···秋、冬
5枚目の画像に裏側に付いた汚れを載せてあります。
もちろん表側からは見えません。
vintageの良さをわかってもらえる方に購入していただきたいと思っています。
汚れなどは画像にしていますが、こちらが気づかない汚れやキズもあるかもしれません。
ご理解いただけると嬉しいです。
※完璧な商品を購入したい方はvintageはおすすめしません。
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カラー···ブルー
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···コーデュロイ
季節感···秋、冬
商品の説明
1960s OshKosh B'gosh Bib Over-all / ヴィンテージ オシュコシュ ...
稀少 70's USA製 OSHKOSH 濃紺 デニム オーバーオール ユニオン ...
70年代〜80年代 USA製 OSHKOSH オシュコシュ デニム オーバーオール ...
OshKosh Overall / オシュコシュ オーバーオール / ヒッコリー
ヴィンテージオシュコシュキッズオーバーオールCAN製
used vintage 古着 ヴィンテージ 60s オシュコシュoshkosh キッズオーバーオール over all ディスプレイ インテリア | magazines webshop powered by BASE
used vintage 古着 ヴィンテージ 60s オシュコシュoshkosh キッズオーバーオール over all ディスプレイ インテリア | magazines webshop powered by BASE
USA製 70年代 OSHKOSH オシュコシュ デニム オーバーオール メンズW 古着 70s ヴィンテージ ビンテージ 42TALON カットオフ【オーバーオール】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト
【ヴィンテージ古着】70's Oshkosh B'gosh / オシュコシュ・ビゴッシュ デニム オーバーオール
~60's OSH KOSH B'GOSH オシュコシュ デニムオーバーオール ビッグサイズ W48インチ 裾カットオフ サンフェード 希少 ヴィンテージ BA-1717 RM2136H | agito vintage powered by BASE
used vintage 古着 ヴィンテージ 60s オシュコシュoshkosh キッズオーバーオール over all ディスプレイ インテリア | magazines webshop powered by BASE
OA005】33/2size OSH KOSH Bgosh overall オシュコシュ オーバーオール ...
OSHKOSH】60-70´s デニム オーバーオール-
USA製 70年代 OSHKOSH オシュコシュ デニム オーバーオール ...
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