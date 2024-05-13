新品　未使用　ファミリア

商品の詳細

袖丈···半袖

季節感···夏



友人の出産祝いに買った今シーズンの新作になります。今回は違うものをプレゼントすることになりこちらを出品することに致しました。

お値下げはあまりありませんがとても可愛いデザインなのでオススメです。



メッセージなしでの購入可です。



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