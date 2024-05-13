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ウルフアンドリタ☆WOLF＆RITA☆ニットロンパース
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商品の詳細
５枚目はシーズン違いの同じデザインです。
一目惚れしたのですがサイズが合わず出品します。
（５ヶ月には流石に大きかったです）
売れなければ来年着させようかと悩んでおります、、
ウール100％
サイズ12-18m
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商品の説明
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