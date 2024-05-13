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ベビーゲート 未開封
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商品の詳細
WOODEN
AUTOMATICGATE
excellent2
木製
取り付け可能幅76〜86cm
階段上(78〜86cm)
階段上に取り付け可能
ペット用でも使用可能
別売りエクステンションパーツを2本追加すれば最長106cmの間口まで対応可能
インテリアにもマッチするデザイン
片手で簡単にロック開閉可能
90度ストッパー付き
オートクローズ機能付き
AUTOMATICGATE
excellent2
木製
取り付け可能幅76〜86cm
階段上(78〜86cm)
階段上に取り付け可能
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商品の説明
ベビーゲート 未開封
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ベビーゲート 未開封
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