ベビーゲート　未開封

商品の詳細

WOODEN

AUTOMATICGATE

excellent2



木製

取り付け可能幅76〜86cm

階段上(78〜86cm)

階段上に取り付け可能



ペット用でも使用可能



別売りエクステンションパーツを2本追加すれば最長106cmの間口まで対応可能



インテリアにもマッチするデザイン



片手で簡単にロック開閉可能

90度ストッパー付き

オートクローズ機能付き