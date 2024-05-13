ベビーゲート　未開封

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商品の詳細

WOODEN
AUTOMATICGATE
excellent2

木製
取り付け可能幅76〜86cm
階段上(78〜86cm)
階段上に取り付け可能

ペット用でも使用可能

別売りエクステンションパーツを2本追加すれば最長106cmの間口まで対応可能

インテリアにもマッチするデザイン

片手で簡単にロック開閉可能
90度ストッパー付き
オートクローズ機能付き

商品の説明

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