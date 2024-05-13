SALE／kongessloejd シアサッカーベビーロンパース　18M

商品の詳細

【即購入OK】【プロフィール必読】

【単品の値下げ不可】【まとめ割引適用】

【簡易ラッピング無料／ギフトラッピング+200円】



※実物の写真は発送する商品とは限らず、色味をご確認していただくための参考写真です。

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kongessloejdAceRomperGots|Dansosaurus



■ 素材:100%organiccotton

■ サイズ：



✴︎ 9M・74cm

✴︎ 12M・80cm

︎ ✴︎ 18M・86cm

✴︎ 2Y・92cm



■柄の配置は選べません

■ プリントのズレなどが見られる場合がございます。いずれも不良品ではありません。海外製品へのご理解がある方のみ、ご了承の上、ご購入ください。



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▸︎▹︎国内販売価格（参考）:¥7,200円〜（送料込み）

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◎ ラッピングについて

＊ 簡易ラッピング:シール付きの透明な袋

＊ ギフトラッピング:

梨地リボン付袋・メッセージタグ・シール等

＊ ご希望のお客様のみ、同梱致します。

＊ ラッピング作業はお客様ご自身で行います。



◎おまとめ割引

【まとめ割引適用】表示の商品を複数ご購入の場合、「ー100円X購入件数」の割引が適用されます。



◎発送

基本は郵便局からの匿名配送となります。

ご購入後の住所変更は不可です。



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