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SALE／kongessloejd シアサッカーベビーロンパース 18M
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￥1743税込
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商品の詳細
【即購入OK】【プロフィール必読】
【単品の値下げ不可】【まとめ割引適用】
【簡易ラッピング無料／ギフトラッピング+200円】
※実物の写真は発送する商品とは限らず、色味をご確認していただくための参考写真です。
_______________________________________________________________
kongessloejdAceRomperGots|Dansosaurus
■ 素材:100%organiccotton
■ サイズ：
✴︎ 9M・74cm
✴︎ 12M・80cm
︎ ✴︎ 18M・86cm
✴︎ 2Y・92cm
■柄の配置は選べません
■ プリントのズレなどが見られる場合がございます。いずれも不良品ではありません。海外製品へのご理解がある方のみ、ご了承の上、ご購入ください。
◾️ 他のベビー服出品▶︎▶︎ #sttanuclothing
▸︎▹︎国内販売価格（参考）:¥7,200円〜（送料込み）
_______________________________________________________________
◎ ラッピングについて
＊ 簡易ラッピング:シール付きの透明な袋
＊ ギフトラッピング:
梨地リボン付袋・メッセージタグ・シール等
＊ ご希望のお客様のみ、同梱致します。
＊ ラッピング作業はお客様ご自身で行います。
◎おまとめ割引
【まとめ割引適用】表示の商品を複数ご購入の場合、「ー100円X購入件数」の割引が適用されます。
◎発送
基本は郵便局からの匿名配送となります。
ご購入後の住所変更は不可です。
kongessloejdコンゲススロイド、minirodiniミニロディーニ、BOBOCHOSESボボショセス、quincymae、mushie、タイニーコットンズ tinycottons、こどもbeams、LITTLECHEW
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商品の説明
SALE／kongessloejd シアサッカーベビーロンパース
SALE／kongessloejd シアサッカーベビーロンパース | フリマアプリ ラクマ
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