綺麗 総牛革ランドセル A4フラットファイル対応

商品の詳細

宮本カバン店オリジナルランドセル

2018年購入

A4フラットファイル対応

カラー：ピーチピンク

・赤とピンクの中間で落ち着いた優しい印象です。

素材：総牛革ボルサ

重量：1313g

・本革ワイドタイプではかなり軽量。

・さらにこちらは体にフィットし負荷がかからずより軽く感じます。

・画像10は2022年度のものです。主な違いは持ち手がない所です。



使用期間3年のうち近距離、下校時迎えにコロナ休学が重なりとても綺麗です。新入生でも十分お使い頂ける状態です。

☆2024.3まで無料保証期間中(保証書あり)



地元では知る人ぞ知るランドセル。

シンプルで上質な逸品です。

セールや割引のないお品ですのでぜひご検討下さいませ。