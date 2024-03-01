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綺麗 総牛革ランドセル A4フラットファイル対応
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￥9680税込
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商品の詳細
2018年購入
A4フラットファイル対応
カラー：ピーチピンク
・赤とピンクの中間で落ち着いた優しい印象です。
素材：総牛革ボルサ
重量：1313g
・本革ワイドタイプではかなり軽量。
・さらにこちらは体にフィットし負荷がかからずより軽く感じます。
・画像10は2022年度のものです。主な違いは持ち手がない所です。
使用期間3年のうち近距離、下校時迎えにコロナ休学が重なりとても綺麗です。新入生でも十分お使い頂ける状態です。
☆2024.3まで無料保証期間中(保証書あり)
地元では知る人ぞ知るランドセル。
シンプルで上質な逸品です。
セールや割引のないお品ですのでぜひご検討下さいませ。
商品の説明
綺麗 総牛革ランドセル A4フラットファイル対応 | eclipseseal.com
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