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ドッカトット デラックス+
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商品の詳細
DockATot▶︎DELAX+
パイナップル柄のカバーを使っていた為(4ヶ月)、白いカバーの方は未使用です。
カバーだけの販売も可能です。
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商品の説明
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デラックス+ 0-8ヶ月 – DockATot | ドッカトット
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