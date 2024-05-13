バーバリーロンドン ロンパース 80cm ノバチェック 長袖 カバーオール 起毛

商品の詳細

★バーバリーロンドンの長袖ロンパース。バーバリー特有の可愛いノバチェックとベストを重ね着している様なデザインがおしゃれな1枚です！



★表が起毛素材で寒い時期にぴったり！スナップボタンでお着替えもおむつ替えも楽々！



★中古品。裏面に多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れ等は無いと思います。



★サイズ…80cm



素材・その他詳細…画像参照





注意事項

＊写真と実際の商品の色は多少異なる場合がございます。

＊あくまでも素人保管の中古品ですのでご理解下さい。

＊最小限に折り畳んでの発送となりますのでご了承ください。



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