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新品　シャーリーテンプル　うさぎ　キャリーバッグ 35周年
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新品　シャーリーテンプル　うさぎ　キャリーバッグ 35周年

シャーリーテンプル

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商品の詳細

新品　シャーリーテンプルうさぎキャリーバッグ
35周年
縦　41センチ
横　約30センチ

商品の説明

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