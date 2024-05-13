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70s ヴィンテージ キッズ チャンピオン バータグ 染み込み リンガー
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￥3528税込
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商品の詳細
キッズ
ヴィンテージ
チャンピオン
バータグ
カレッジ
70-90
#elephant_kids_vintage
出品中のキッズサイズのアイテムはハッシュタッグ”elephant_kids_vintage”にて検索できますのでぜひご覧下さい。
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ブルー
素材···コットン
季節感···春、夏、秋
ヴィンテージ
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商品の説明
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