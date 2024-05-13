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ベビーゲート ワイド 日本育児
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商品の詳細
used品ですが、まだまだ使えます☺︎
使用期間も短く、目立った傷等ございませんが、ご理解いただける方とお取引できればと思います♪
商品の詳細は画像をご覧ください♪
拡張フレームも2本ついておりますので、
使用箇所によってサイズ調整可能です☺︎
お色はアイボリーのようなお色です！
画像をご覧ください♪
ベビーゲート
ベビーゲート ワイド
ベビーサークル
即購入OK♪
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商品の説明
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