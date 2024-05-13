ベビーゲート　ワイド　日本育児

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

used品ですが、まだまだ使えます☺︎



使用期間も短く、目立った傷等ございませんが、ご理解いただける方とお取引できればと思います♪



商品の詳細は画像をご覧ください♪

拡張フレームも2本ついておりますので、

使用箇所によってサイズ調整可能です☺︎



お色はアイボリーのようなお色です！

画像をご覧ください♪



ベビーゲート

ベビーゲート ワイド

ベビーサークル



即購入OK♪