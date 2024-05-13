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ベビーゲート　ワイド　日本育児

Hspoon

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ベビーゲート　ワイド　日本育児
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商品の詳細

used品ですが、まだまだ使えます☺︎

使用期間も短く、目立った傷等ございませんが、ご理解いただける方とお取引できればと思います♪

商品の詳細は画像をご覧ください♪
拡張フレームも2本ついておりますので、
使用箇所によってサイズ調整可能です☺︎

お色はアイボリーのようなお色です！
画像をご覧ください♪

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即購入OK♪

商品の説明

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