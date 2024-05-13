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☆美品☆　天然木製プレイヤード　サークル　天然木　開閉ドア付　６角形

Hspoon

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☆美品☆　天然木製プレイヤード　サークル　天然木　開閉ドア付　６角形
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商品の詳細

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関東8県　　　　　　　＋3,500円
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関西7県　　　　　　　＋3,000円
（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・鳥取）
沖縄・離島　　　　　お問い合わせ下さい。

◎メーカー名　　　　　グランドールインターナショナル

◎商品名　　　　　　　木製プレイヤード　ベニエ

◎本体サイズ　　　　　　H75.5×W128×D111㎝
※折りたたみ時H75.5×W65×D16cm

◎対象月例　　　　　　　0ヶ月~24ヶ月

◎重量　　　　　　　　‎16.9kg

◎状態
特にひどい傷や汚れなどはなく、とても綺麗で美品です。

◎メンテナンス
除菌洗浄済です。

★ご購入申請　　　　　
ご不要（上段の地域以外）で、即ご購入可能です。

☆プロフィール（ご注意事項）も、ご閲覧下さい。
年式（購入年）・使用期間は不明です。
整理番号：3.7.7

★念の為、発送日数は4～7日に設定しておりますが、通常で1～3日後、地域によっては4～5日後に、発送させて頂きます。★

★お値引き不可商品になりますので、ご了承下さい。★

商品の説明

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