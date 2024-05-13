☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形 ...

商品の詳細

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◎メーカー名 グランドールインターナショナル



◎商品名 木製プレイヤード ベニエ



◎本体サイズ H75.5×W128×D111㎝

※折りたたみ時H75.5×W65×D16cm



◎対象月例 0ヶ月~24ヶ月



◎重量 ‎16.9kg



◎状態

特にひどい傷や汚れなどはなく、とても綺麗で美品です。



◎メンテナンス

除菌洗浄済です。



★ご購入申請

ご不要（上段の地域以外）で、即ご購入可能です。



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年式（購入年）・使用期間は不明です。

整理番号：3.7.7



★念の為、発送日数は4～7日に設定しておりますが、通常で1～3日後、地域によっては4～5日後に、発送させて頂きます。★



★お値引き不可商品になりますので、ご了承下さい。★