- 当日発送
- 送料無料
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
- 販売価格 ：
-
￥6302税込
- 獲得ポイント ：
- 543ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
☆ 送料無料 ☆
※下記地域以外は、送料無料で発送可能ですが、発送まで最大で2～5日頂いております。
関東8県 ＋3,500円
（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨）
関西7県 ＋3,000円
（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・鳥取）
沖縄・離島 お問い合わせ下さい。
◎メーカー名 グランドールインターナショナル
◎商品名 木製プレイヤード ベニエ
◎本体サイズ H75.5×W128×D111㎝
※折りたたみ時H75.5×W65×D16cm
◎対象月例 0ヶ月~24ヶ月
◎重量 16.9kg
◎状態
特にひどい傷や汚れなどはなく、とても綺麗で美品です。
◎メンテナンス
除菌洗浄済です。
★ご購入申請
ご不要（上段の地域以外）で、即ご購入可能です。
☆プロフィール（ご注意事項）も、ご閲覧下さい。
年式（購入年）・使用期間は不明です。
整理番号：3.7.7
★念の為、発送日数は4～7日に設定しておりますが、通常で1～3日後、地域によっては4～5日後に、発送させて頂きます。★
★お値引き不可商品になりますので、ご了承下さい。★
※下記地域以外は、送料無料で発送可能ですが、発送まで最大で2～5日頂いております。
関東8県 ＋3,500円
（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨）
関西7県 ＋3,000円
（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・鳥取）
沖縄・離島 お問い合わせ下さい。
◎メーカー名 グランドールインターナショナル
◎商品名 木製プレイヤード ベニエ
◎本体サイズ H75.5×W128×D111㎝
※折りたたみ時H75.5×W65×D16cm
◎対象月例 0ヶ月~24ヶ月
◎重量 16.9kg
◎状態
特にひどい傷や汚れなどはなく、とても綺麗で美品です。
◎メンテナンス
除菌洗浄済です。
★ご購入申請
ご不要（上段の地域以外）で、即ご購入可能です。
☆プロフィール（ご注意事項）も、ご閲覧下さい。
年式（購入年）・使用期間は不明です。
整理番号：3.7.7
★念の為、発送日数は4～7日に設定しておりますが、通常で1～3日後、地域によっては4～5日後に、発送させて頂きます。★
★お値引き不可商品になりますので、ご了承下さい。★
商品の説明
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
☆美品☆ 天然木製プレイヤード サークル 天然木 開閉ドア付 ６角形
ベビー・キッズ・ベビー家具/寝具/室内用品・その他のデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-
キャラクターグッズ
￥3,150
-
キャラクターグッズ
￥3,420
-
キャラクターグッズ
￥3,441
-
その他
￥2,533
-
旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨
￥35,910
-