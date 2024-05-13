メゾピアノジュニア　ボストンバッグ　リュックセット　新品　旅行　アナスイミニ

商品の詳細

メゾピアノジュニアのボストンバッグとリュックのセットになります。

定価:¥17380



★1点のみ★

新品未使用タグ付きです。

こちらはボストンバッグにファスナーでリュックが付属されており、リュック単体としても使うことができます。

荷物が増えた時や、リュックのみ普段使いしたりといろんな用途でお使いいただけると思います♪

修学旅行、林間学校など行事や、家族旅行等にお使いいただければと思います♪

カラーはブラウンベースにドット付きでとても可愛いです♪





即購入可能です

お値下げ不可です



※恐れ入りますがバッグの採寸は行っておりません。

※大きさがございますのでビニール製の袋にこのままお入れして発送する一重梱包となります。







\u003c\u003c大きさが合わない、イメージと合わない等

ネット購入ではよくある事と思います。

従って購入後すぐの転売可です\u003e\u003e





ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更の可能性有。









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