ムージョンジョン　ジャンプスーツ　恐竜柄　95センチ

商品の詳細

カラー···グリーン

写真では自然光で少し色味が違って見えますが、カーキ色と黒、裏地がオレンジ色です。



フードにはファーと耳がついていて可愛いです。





ワンシーズンのみの着用となります。

膝の部分に少し傷がありますが、あまり目立ちません(画像4枚目参照)



他汚れやシミは見当たりませんが素人の目視ですので返品は交換はできません。



中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください。



お値引き交渉等、お気軽にコメントお待ちしております。