日本育児　スマートゲイトプラスSmartGate+ 階段用

商品の詳細

日本育児

スマートゲイト プラス

SmartGate＋

ベビーゲート

スマートゲート

階段用

階段上



付属品は揃っているかと思いますので、写真にてご確認ください。

突っ張りだけで使用していたので、両面テープや石膏ボード用のピンは未使用です。



商品は写真の状態のまま外箱に伝票を貼って、簡易梱包で発送させていただきます。



スマートゲイトプラス(階段用)

●幅61.5×奥行3×高さ91cm 重量5kg

●階段の上でも使用でき、安全性能をしっかりプラス

●ロックカバー付き

●取り付け幅：68-86cm設置対応

●ステップカバーあり 割れなどはありません。

●階段など危険な側に開かない片開きドア

●対象年齢:6ヶ月-満2歳まで

●原産国:中国



【商品の状態】

中古品ですのでそ使用感ありますが、

目立った傷や汚れ等は動作も問題ありません。

子供が大きくなり不要となりましたので、

出品いたします。



性別···男女兼用