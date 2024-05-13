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日本育児　スマートゲイトプラスSmartGate+ 階段用

ニホンイクジ

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日本育児　スマートゲイトプラスSmartGate+ 階段用
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商品の詳細

日本育児
スマートゲイト　プラス
SmartGate＋
ベビーゲート
スマートゲート
階段用
階段上

付属品は揃っているかと思いますので、写真にてご確認ください。
突っ張りだけで使用していたので、両面テープや石膏ボード用のピンは未使用です。

商品は写真の状態のまま外箱に伝票を貼って、簡易梱包で発送させていただきます。

スマートゲイトプラス(階段用)
●幅61.5×奥行3×高さ91cm　重量5kg
●階段の上でも使用でき、安全性能をしっかりプラス
●ロックカバー付き
●取り付け幅：68-86cm設置対応
●ステップカバーあり　割れなどはありません。
●階段など危険な側に開かない片開きドア
●対象年齢:6ヶ月-満2歳まで
●原産国:中国

【商品の状態】
中古品ですのでそ使用感ありますが、
目立った傷や汚れ等は動作も問題ありません。
子供が大きくなり不要となりましたので、
出品いたします。

性別···男女兼用

商品の説明

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