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【サイズ90、100】アンパンマンキッズコレクション 半袖 2点セット
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￥2222税込
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商品の詳細
花火柄が90、シャツは100のサイズです。
特に目立った傷や汚れはありませんが、黒のtシャツには若干色褪せがあります。
プリント割れは写真でご確認ください。
中古品となりますので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。
tシャツ
Tシャツ
ボタンシャツ
キッズ
子供服
だだんだん
ばいきんまん
カラー...ブラック
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
キャラクター...アンパンマン
季節感...夏
商品の説明
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