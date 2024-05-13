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【サイズ90、100】アンパンマンキッズコレクション 半袖 2点セット

アンパンマンキッズコレクション

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【サイズ90、100】アンパンマンキッズコレクション 半袖 2点セット
【サイズ90、100】アンパンマンキッズコレクション 半袖 2点セット
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商品の詳細

アンパンマンミュージアム内のアンパンマンキッズコレクションで購入した半袖シャツ2点セットです。
花火柄が90、シャツは100のサイズです。

特に目立った傷や汚れはありませんが、黒のtシャツには若干色褪せがあります。
プリント割れは写真でご確認ください。

中古品となりますので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。


tシャツ
Tシャツ
ボタンシャツ
キッズ
子供服
だだんだん
ばいきんまん

カラー...ブラック
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
キャラクター...アンパンマン
季節感...夏

商品の説明

【サイズ90、100】アンパンマンキッズコレクション 半袖 2点セット
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