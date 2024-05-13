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新品 ミキハウス ダブルB ロンＴ 90cm

ミキハウスダブルビー

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新品 ミキハウス ダブルB ロンＴ 90cm
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商品の詳細

星屑プリント柄の長袖Ｔシャツです。

Ｂくんが巧みに仕上げたロゴと星のプリント柄★

愛らしくアメカジ感もきちんと描かれていますね♪

袖口に２本ラインがついたスポーティーでカッコいい仕上がり◎

インパクトのあるプリント柄の長袖Ｔシャツは、薄手で着やすく、
長く着られて重宝するアイテムです。

綿100％です。
定価7,150円です！

袋に入った状態で発送します。

商品の説明

新品 ミキハウス ダブルB ロンＴ 90cm
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