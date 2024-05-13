新品 ミキハウス ダブルB ロンＴ 90cm

商品の詳細

星屑プリント柄の長袖Ｔシャツです。



Ｂくんが巧みに仕上げたロゴと星のプリント柄★



愛らしくアメカジ感もきちんと描かれていますね♪



袖口に２本ラインがついたスポーティーでカッコいい仕上がり◎



インパクトのあるプリント柄の長袖Ｔシャツは、薄手で着やすく、

長く着られて重宝するアイテムです。



綿100％です。

定価7,150円です！



袋に入った状態で発送します。