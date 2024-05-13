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x-girl stages☆ノベルティ☆キャリーバッグ
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￥3080税込
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商品の詳細
サイズは横29センチ、縦46センチほどになります。
新品・未使用になりますが、家庭で保管していました点をご理解頂きたいと思います。
ご質問などありましたら、コメントを頂けたらと思います！！
よろしくお願い致します(о´∀`о)
商品の説明
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