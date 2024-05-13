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x-girl stages☆ノベルティ☆キャリーバッグ

エックスガール

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

何年か前にノベルティで頂いたキャリーバッグです☆彡

サイズは横29センチ、縦46センチほどになります。

新品・未使用になりますが、家庭で保管していました点をご理解頂きたいと思います。

ご質問などありましたら、コメントを頂けたらと思います！！
よろしくお願い致します(о´∀`о)

商品の説明

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