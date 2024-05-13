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超美品♡ノースフェイス80ロンパース　オーバーオール

ザノースフェイス

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商品の詳細

定価1万円で購入し数回着用して自宅保管していました。
オレンジでとってもオシャレかと思います。
多少着用感はありますが普段着使いしていないので
汚れ、シミ等なくとてと美品です。
名前記名などないです。

自宅保管のためご理解ある方お願い致します☺︎
#thenorthface#ロンパース

柄・デザイン···無地

商品の説明

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