超美品♡ノースフェイス80ロンパース　オーバーオール

商品の詳細

定価1万円で購入し数回着用して自宅保管していました。

オレンジでとってもオシャレかと思います。

多少着用感はありますが普段着使いしていないので

汚れ、シミ等なくとてと美品です。

名前記名などないです。



自宅保管のためご理解ある方お願い致します☺︎

#thenorthface#ロンパース



柄・デザイン···無地