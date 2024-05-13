【専用】ファミリア　VIP カスタマイズ　カスタム　ショルダー　女の子　黒

商品の詳細

【enna様専用】





ファミリア familiar

カスタマイズショルダーバッグです。



VIP限定の女の子柄です^^



使う機会がないため出品いたします。



ブラック×ブラック合皮に、女の子のワンピースはネイビーチェックを選びました。

落ち着いた色合いで、大人の方にもお使い頂きやすいかと思います。



新品未使用、未開封品です。



【商品情報】

サイズ：縦約13.5×横約23×マチ約8

（持ち手全長約130cm）



素材

表 本体:綿100％

皮革部分:合成皮革

裏:綿100％



ファミリア

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カスタマイズショルダー

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カラー···ブラック