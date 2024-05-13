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【専用】ファミリア VIP カスタマイズ カスタム ショルダー 女の子 黒
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￥10000税込
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商品の詳細
【enna様専用】
ファミリア familiar
カスタマイズショルダーバッグです。
VIP限定の女の子柄です^^
使う機会がないため出品いたします。
ブラック×ブラック合皮に、女の子のワンピースはネイビーチェックを選びました。
落ち着いた色合いで、大人の方にもお使い頂きやすいかと思います。
新品未使用、未開封品です。
【商品情報】
サイズ：縦約13.5×横約23×マチ約8
（持ち手全長約130cm）
素材
表 本体:綿100％
皮革部分:合成皮革
裏:綿100％
ファミリア
ファミリアカスタムバッグ
カスタム
カスタムバッグ
カスタマイズショルダー
カスタマイズバッグ
カスタマイズショルダー
ファミリアバッグ
ファミリアショルダーバッグ
familiarバッグ
familiarショルダー
ファミリアショルダー
VIP
女の子柄
ファミリアチェック
カラー···ブラック
ファミリア familiar
カスタマイズショルダーバッグです。
VIP限定の女の子柄です^^
使う機会がないため出品いたします。
ブラック×ブラック合皮に、女の子のワンピースはネイビーチェックを選びました。
落ち着いた色合いで、大人の方にもお使い頂きやすいかと思います。
新品未使用、未開封品です。
【商品情報】
サイズ：縦約13.5×横約23×マチ約8
（持ち手全長約130cm）
素材
表 本体:綿100％
皮革部分:合成皮革
裏:綿100％
ファミリア
ファミリアカスタムバッグ
カスタム
カスタムバッグ
カスタマイズショルダー
カスタマイズバッグ
カスタマイズショルダー
ファミリアバッグ
ファミリアショルダーバッグ
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familiarショルダー
ファミリアショルダー
VIP
女の子柄
ファミリアチェック
カラー···ブラック
商品の説明
専用】ファミリア VIP カスタマイズ カスタム ショルダー 女の子 黒-
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専用】ファミリア VIP カスタマイズ カスタム ショルダー 女の子 黒-
familiar - ファミリア VIP 限定 カスタム カスタマイズ 新品 ...
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