  • 【専用】ファミリア　VIP カスタマイズ　カスタム　ショルダー　女の子　黒
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【専用】ファミリア　VIP カスタマイズ　カスタム　ショルダー　女の子　黒

ファミリア

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【専用】ファミリア　VIP カスタマイズ　カスタム　ショルダー　女の子　黒
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

【enna様専用】


ファミリア　familiar
カスタマイズショルダーバッグです。

VIP限定の女の子柄です^^

使う機会がないため出品いたします。

ブラック×ブラック合皮に、女の子のワンピースはネイビーチェックを選びました。
落ち着いた色合いで、大人の方にもお使い頂きやすいかと思います。

新品未使用、未開封品です。

【商品情報】
サイズ：縦約13.5×横約23×マチ約8
（持ち手全長約130cm）

素材
表　本体:綿100％
皮革部分:合成皮革
裏:綿100％

ファミリア
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カスタマイズショルダー
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VIP
女の子柄
ファミリアチェック



カラー···ブラック

商品の説明

専用】ファミリア VIP カスタマイズ カスタム ショルダー 女の子 黒-
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familiar - ファミリア VIP 限定 カスタム カスタマイズ 新品 ...
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専用】ファミリア VIP カスタマイズ カスタム ショルダー 女の子 黒-
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新品未使用】familiar / ファミリア / バッグ / 2023♡ 見事な www ...
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国内発送 ファミリア vip カスタマイズショルダー バッグ バッグ ...
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