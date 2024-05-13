新品未使用 ジェラピケ ロンパース マリオ ルイージ 70サイズ

商品の詳細

新品 未使用 今季新作完売品

マリオ ルイージ 2セット



【Fabric】

ふんわりと軽く柔らかなベビモコ素材を使用しました。BABYMOCO（ベビモコ）…「子供たちにもgelatopiqueの洋服を届けたい」という想いから生まれた、羽毛のように軽くふんわりとした“ベビモコ”。生え立てのようにライトな短毛で、ふっくらとしたボリュームと繊細な質感を表現した、夢のようなタッチのMOCOMOCOです。



【Design/Styling】

着るだけでマリオ・ルイージになれるなりきりロンパースが待望の再登場。

フードのツバやＭマークなど細部まで再現にこだわりました。

ルイージと合わせて兄弟やお友達との写真撮影にもおすすめです。





【デザイン】

マリオ ルイージ



【状態】

タグ付き

新品未使用品



【SizeChart】

50…0～3ヵ月 （ねんね期）

70…～6か月 （首すわり期）

80…～12ヵ月 （ハイハイ・たっち期）



#ものけしロンパース