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新品未使用 ジェラピケ ロンパース マリオ ルイージ 70サイズ
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￥9212税込
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商品の詳細
新品 未使用 今季新作完売品
マリオ ルイージ 2セット
【Fabric】
ふんわりと軽く柔らかなベビモコ素材を使用しました。BABYMOCO（ベビモコ）…「子供たちにもgelatopiqueの洋服を届けたい」という想いから生まれた、羽毛のように軽くふんわりとした“ベビモコ”。生え立てのようにライトな短毛で、ふっくらとしたボリュームと繊細な質感を表現した、夢のようなタッチのMOCOMOCOです。
【Design/Styling】
着るだけでマリオ・ルイージになれるなりきりロンパースが待望の再登場。
フードのツバやＭマークなど細部まで再現にこだわりました。
ルイージと合わせて兄弟やお友達との写真撮影にもおすすめです。
【デザイン】
マリオ ルイージ
【状態】
タグ付き
新品未使用品
【SizeChart】
50…0～3ヵ月 （ねんね期）
70…～6か月 （首すわり期）
80…～12ヵ月 （ハイハイ・たっち期）
#ものけしロンパース
マリオ ルイージ 2セット
【Fabric】
ふんわりと軽く柔らかなベビモコ素材を使用しました。BABYMOCO（ベビモコ）…「子供たちにもgelatopiqueの洋服を届けたい」という想いから生まれた、羽毛のように軽くふんわりとした“ベビモコ”。生え立てのようにライトな短毛で、ふっくらとしたボリュームと繊細な質感を表現した、夢のようなタッチのMOCOMOCOです。
【Design/Styling】
着るだけでマリオ・ルイージになれるなりきりロンパースが待望の再登場。
フードのツバやＭマークなど細部まで再現にこだわりました。
ルイージと合わせて兄弟やお友達との写真撮影にもおすすめです。
【デザイン】
マリオ ルイージ
【状態】
タグ付き
新品未使用品
【SizeChart】
50…0～3ヵ月 （ねんね期）
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80…～12ヵ月 （ハイハイ・たっち期）
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商品の説明
新品未使用 gelato pique ルイージ ベビー 70サイズ
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