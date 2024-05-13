Familiarベビーポンチョ

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商品の詳細

ファミリア ベビーポンチョ

size60〜90センチまでなら十分長く使えます。

とても可愛いポンチョで大切に保管していました。

写真の追加、質問など気になる点がありましたら是非コメント下さい。

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