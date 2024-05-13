美品　ヒステリックミニ　ロンパース　60〜70

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます♪



赤ちゃん用のロンパースです。60〜70サイズ

水通しと一回着用のみ使用。これからの季節にいかがでしょうか？

中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。



#RINベビーキッズ服多数出品中♪



○素人検品の為、見落としてしまっている汚れ、傷、ほつれ、毛羽立ち等がある場合がございます。

○配送の関係で、折り畳む場合があります。

○保管ジワ、畳みジワがある場合がございます。



#ヒステリックミニ

#ロンパース

#赤ちゃん

#ベビー服