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美品 ヒステリックミニ ロンパース 60〜70
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます♪
赤ちゃん用のロンパースです。60〜70サイズ
水通しと一回着用のみ使用。これからの季節にいかがでしょうか？
中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。
#RINベビーキッズ服多数出品中♪
○素人検品の為、見落としてしまっている汚れ、傷、ほつれ、毛羽立ち等がある場合がございます。
○配送の関係で、折り畳む場合があります。
○保管ジワ、畳みジワがある場合がございます。
#ヒステリックミニ
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#赤ちゃん
#ベビー服
赤ちゃん用のロンパースです。60〜70サイズ
水通しと一回着用のみ使用。これからの季節にいかがでしょうか？
中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。
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○素人検品の為、見落としてしまっている汚れ、傷、ほつれ、毛羽立ち等がある場合がございます。
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商品の説明
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