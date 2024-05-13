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美品　ヒステリックミニ　ロンパース　60〜70
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美品　ヒステリックミニ　ロンパース　60〜70

ヒステリックミニ

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1620税込

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美品　ヒステリックミニ　ロンパース　60〜70
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます♪

赤ちゃん用のロンパースです。60〜70サイズ
水通しと一回着用のみ使用。これからの季節にいかがでしょうか？
中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。

#RINベビーキッズ服多数出品中♪

○素人検品の為、見落としてしまっている汚れ、傷、ほつれ、毛羽立ち等がある場合がございます。
○配送の関係で、折り畳む場合があります。
○保管ジワ、畳みジワがある場合がございます。

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#ロンパース
#赤ちゃん
#ベビー服

商品の説明

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