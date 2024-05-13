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mushie ムシエ ニットブランケット おくるみ Blush
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￥1603税込
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商品の詳細
新品未使用タグ付き
定価8800円
ガラ違いも出品中です！
楽天ランキング1位の商品です♪
出産祝い等にいかがでしょうか♡
カラー：DotBlush
サイズ：80cm×100cm
素材：100％オーガニックコットン
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商品の説明
ニットブランケット Honeycomb Beige
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