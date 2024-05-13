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o0momoさま専用★美品★ジェラートピケ ハロウィンベビーポンチョ

商品の詳細

昨年購入し、一度短時間着用後洗濯して自宅保管しておりました。

肌触りが良く、ハロウィーン以外にも肌寒くなってくる頃に活躍するポンチョです。



定価：6,380円

サイズ：80〜90