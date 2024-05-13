o0momoさま専用★美品★ジェラートピケ　ハロウィンベビーポンチョ

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ジェラートピケ

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1560税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

昨年購入し、一度短時間着用後洗濯して自宅保管しておりました。
肌触りが良く、ハロウィーン以外にも肌寒くなってくる頃に活躍するポンチョです。

定価：6,380円
サイズ：80〜90

商品の説明

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