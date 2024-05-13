donsje ブラウス　12-18m

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商品の詳細

1ヶ月ほど前に個人輸入にて購入し、バースデー撮影で使いました。
着用1回スタジオ内着用のみ。ほぼ未使用と同じくらいの美品。公式定価79ユーロです。

サイズ感は小さめではなく、月齢通り〜少し大きめかと思います。

商品の説明

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