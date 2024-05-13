donsje ブラウス　12-18m

商品の詳細

1ヶ月ほど前に個人輸入にて購入し、バースデー撮影で使いました。

着用1回スタジオ内着用のみ。ほぼ未使用と同じくらいの美品。公式定価79ユーロです。



サイズ感は小さめではなく、月齢通り〜少し大きめかと思います。