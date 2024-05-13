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バズライトイヤー リュック

ディズニー

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バズライトイヤー リュック
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

■商品名
バズライトイヤーリュック

■商品状態
新品・未使用品

■定価
¥10450（税込）

◾️サイズ（素人寸法）
縦幅48cm
横幅35cm
奥行き14cm


■配送方法
らくらくメルカリ便（匿名配送）
宅急便コンパクト（専用箱）

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商品の説明

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