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週末限定価格　ミキハウス　野球サロペット　80

ミキハウス

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商品の詳細

レトロ特有の色褪せあり
目立った汚れはありません
まだまだ可愛く着れると思います

週末限定でお値引きしております

商品の説明

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