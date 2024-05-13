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ハロウィン ミキハウス マント ポンチョ ケープ 水通しのみ 70 80 90
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商品の詳細
ミキハウスのマントです。
元値は一万円程でした。
肌触りが良く可愛いのですが、外出をする機会がなく、水通し→試着したのみ。
即購入可能です。
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商品の説明
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